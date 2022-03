Recursos públicos o ilegales tras espectaculares pro AMLO: Claudio X. González

Los recursos para promover la revocación de mandato no vienen de las organizaciones de la sociedad civil, sino de fuentes oficiales o en su caso, ilegales señaló Claudio X. González, cofundador de la organización Sí por México, quien agregó que el ejercicio del 10 de abril será de ratificación oficialista fraudulento.

A menos de un mes de efectuarse la jornada de revocación de mandato, el empresario comentó que todo el proceso ha sido fraudulento, donde el partido oficialista ha tratado de violentar la Constitución y las leyes que los mismos morenistas dieron para la revocación.

Lo anterior, ya que determinaron que los partidos y los funcionarios públicos de todos los signos no podrían participar en la revocación, cosa contraria a lo que ha hecho el partido oficialista, ya que “es un ejercicio ciudadano, no un ejercicio oficial, es ejercicio de revocación ciudadana no de ratificación oficialista”.

En entrevista durante su visita a Pachuca, el cofundador del movimiento Sí por México lamentó el desperdicio de recursos utilizados en dicho proceso, los cuales dijo, probablemente sean públicos, lo que violenta totalmente el espíritu del ejercicio de revocación ciudadana y lo convierte en un ejercicio de ratificación.

“¿De dónde van a salir recursos para cientos y cientos de espectaculares, bardas, posters y papeletas por toda la República? Eso no viene de las organizaciones de la sociedad civil, eso tiene que venir o de fuentes oficiales o de fuentes muy probablemente ilegales”, señaló el empresario desde la capital hidalguense.

A FAVOR DEL RETIRO DE ANUNCIOS

Comentó que en el camino, desde la Ciudad de México a Pachuca, se encontró con por lo menos 15 o 20 carteleras gigantescas con la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que le molestó mucho ver por todos lados los espectaculares, porque dijo, es contrario al espíritu del ejercicio y contrario a la Constitución y a las leyes del país.

“Un presidente que está destruyendo a México y que aun así está derrochando recursos que se podrían utilizar en la vacunación, en niños con cáncer, escuelas de tiempo completo, para combatir la pobreza, la desigualdad, para generar empleos y tener seguridad, (pero los gasta) en su imagen, la imagen del megalómano”, expresó.

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio 72 horas de plazo para retirar los espectaculares con la imagen de AMLO, el empresario a favor de la alianza Va por México apoyó la decisión del órgano electoral de pedirle a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que si no puede explicar de dónde viene el dinero para tantos espectaculares, que los retiren.

“Están violentando constantemente las normas, las constitucionales y las legales, para nosotros es un revocafraude y no hay que participar en el mismo porque sería tanto como de alguna manera, autorizar un proceso que está profundamente equivocado y está rompiendo todas las leyes”, puntualizó.

El INE detectó 38 anuncios espectaculares que muestran propaganda a favor de AMLO para la revocación de mandato, por lo que el 11 de marzo dio un plazo máximo de 72 horas para retirarlos en caso de no existir certeza sobre quién los contrató o si fueron pagados por partidos políticos.

Los promocionales fueron ubicados en Tulancingo, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma, Tula, Apan, Zempoala, Acayuca, Tolcayuca, Tizayuca, Pachuca, Atitalaquia e Ixmiquilpan.