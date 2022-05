Reforma electoral debe ser fruto del acuerdo: Ciro Murayama

De darse una reforma electoral en México debe ser fruto del acuerdo democrático y con la iniciativa del gobierno federal existen dos temas delicados, que se pierda la confiabilidad en el padrón electoral y el profesionalismo de la estructura electoral, comentó el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, quien también señaló que en el INE no hay consigna a favor de ningún partido.

Luego de participar en el Foro Estatal Distritación Nacional Electoral 2021-2023 realizado en Pachuca, el consejero electoral fue cuestionado por medios locales sobre la iniciativa del presidente de México de una reforma electoral, la cual, dijo, es importante que se construya con el consenso de las distintas fuerzas políticas.

Mencionó que se trata de las reglas para la disputa por el poder político y recordó que todas las reformas importantes en el país que permitieron avanzar a la democracia respondieron a demandas opositoras y fueron fruto del consenso.

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que para que haya elecciones confiables debe tenerse un padrón confiable, el cual es supervisado por los partidos políticos en cada distrito, en cada estado y a nivel nacional.

Comentó que en la iniciativa federal se quita la decisión de conformar el padrón electoral con la autoridad electoral. “¿Quién lo haría? ¿El gobierno? ¿Con qué mecanismos de supervisión? Ya los partidos no implicarían, eso podría significar un retroceso”.

Además, dijo que otra propuesta planteada es desaparecer la estructura permanente del INE en todo el país, y paradójicamente también desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales, y señaló que si en Hidalgo no hay focos rojos es porque el Instituto en la entidad tiene una estructura permanente, profesional en todo el estado.

“Veo dos temas de preocupación profunda como consejero electoral o administración de elecciones que es a lo que nos dedicamos, que perdamos la confiabilidad en el padrón electoral y que perdamos el profesionalismo de la estructura electoral, dos temas delicados que hay en la iniciativa recién conocida”, expresó.

NO HAY CONSGINA A FAVOR DE CANDIDATA

Respecto a los recientes señalamientos realizados por el candidato a la gubernatura Julio Menchaca sobre que no había piso parejo en la emisión de medidas cautelares por parte del INE al referirse a que no se sancionó a la candidata Carolina Viggiano cuando dos partidos de su coalición no entregaron su informe de gastos de precampaña, Murayama Rendón indicó que la entonces precandidata sí cumplió.

Mencionó que ya concluyó la fiscalización de las precampañas, y ya está el periodo de campañas. En el caso de Hidalgo consideraron que la candidata realizó su informe de precampaña y la coalición cumplió con su informe, por lo que al rendir cuentas no estaba en falta.

Sin embargo, dijo, quienes estuvieron en falta fueron los partidos porque no todos presentaron el informe correspondiente, como son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), mismos que fueron sancionados.