Registra Andrés Chávez precandidatura en el PAN por Pachuca

Luego de registrarse como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Pachuca, Andrés Chávez consideró que el PAN ganará la elección de alcalde en la capital, luego que la sociedad civil ya despertó, lo cual obliga a los partidos políticos a renovarse con perfiles ciudadanos.

Bajo este escenario, Andrés Chávez registró ayer en la noche una planilla conformada por representantes de barrios y colonias, que además cuenta con el respaldo de panistas e incluso otros partidos.

Con un perfil ciudadano, emanado de la sociedad civil, recordó que anteriormente invitó a diferentes partidos políticos a conformar un amplio frente, que incluya a otras fuerzas políticas como PRD, PRI y Morena.

CIUDADANOS NO PUEDEN SER ESPECTADORES

Andrés Chávez consideró que falta mucho por hacer en la capital y los ciudadanos no pueden continuar como espectadores.

Lo que sucede en Pachuca no es solo un tema local, es resultado de lo que vivimos en México. La pésima forma de hacer gobierno de parte de un presidente del país que no toma en consideración y polariza a la sociedad”, consideró durante entrevista.

Descartó que Acción Nacional vaya en desventaja en las próximas elecciones. “Cualquier partido político, incluso aquel que pensaríamos que está por las nubes, permanece en crisis, luego que la sociedad civil ya despertó”.

Este resurgir de la sociedad organizada, agrega, afecta a los partidos. “La única manera de que cualquier instituto político tenga cabida es reestructurándose, renovando perfiles, invitar a las jóvenes a participar”.

¿QUÉ SIGUE?

Una vez concretado el registro, Andrés Chávez espera la decisión de las dirigencias de Acción Nacional para definir la candidatura en próximos días y agregó que existe una excelente relación con los comités municipal, estatal y nacional de dicho partido.

Por ello, confía en que exista piso parejo para los aspirantes a las candidaturas. “La sociedad no puede permitir lo que ha pasado por muchos años, no solo en Pachuca, sino en el interior del estado, he sido muy insistente en que debemos de participar, no podemos ser espectadores”.