Registra Hidalgo 211 contagios y 21 decesos por COVID en las últimas horas

Hidalgo registró 211 contagios y 21 decesos por COVID-19 en las últimas horas, de acuerdo con información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) de la Secretaría de Salud federal.

En términos generales el estado contabiliza 59 mil 441 casos y 7 mil 300 fallecimientos durante el transcurso de la pandemia.

Además, la entidad contabiliza mil 144 casos activos de COVID-19, de acuerdo con el gobierno federal.

Registran 372 nuevos casos de COVID en municipios afectados por inundaciones: SSH

Desde las inundaciones Tepeji del Río ha reportado 94 nuevos contagios de COVID, mientras que Tula registró 63. NOTA COMPLETA

Acusan foráneos discriminación para recibir vacuna contra COVID en Ixmiquilpan

Personas que radican en Ixmiquilpan pero que no son originarias del municipio y no han actualizado sus identificaciones, acusaron que no les han aplicado la vacuna contra COVID. NOTA COMPLETA

