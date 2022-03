Registra Hidalgo 75 muertes violentas de mujeres en 2021 y van 15 en 2022

En Hidalgo se reportaron 75 muertes violentas de mujeres durante 2021, lo que representa un incremento de 38.8 por ciento en comparación con el total de casos ocurridos en 2020, según el informe de Seiinac, mientras que en lo que va de este año se han registrado 15 decesos violentos en la entidad.

Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) presentó el Informe de muertes violentas o posibles feminicidios ocurridos en Hidalgo durante 2021, donde contabilizaron 75 casos de niñas, adolescentes y mujeres que fallecieron violentamente, quienes en su mayoría tenían entre 21 y 30 años.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Diana Avilés y Sandra Elizabeth García, integrantes de Seiinac presentaron los datos obtenidos por la organización con base en notas periodísticas, los cuales indican que las 75 muertes violentas registradas el año pasado incrementaron en comparación con las 54 reportadas en 2020.

Con 15, septiembre fue el mes con mayor número de muertes violentas de mujeres, seguido de febrero y noviembre con 11 cada uno. En todos los meses de 2021 se registraron casos y mayo fue el que menos presentó con un hecho. En lo que va de 2022, hasta la primera semana de marzo, en Hidalgo se han reportado 15 muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres.

Detalló que del total de muertes violentas el año pasado, 37 fueron identificadas mediante nombres completos, algún nombre o iniciales, correspondiente a 49 por ciento; mientras que en 51 por ciento de los casos no se proporcionó ninguna forma de identificación o ningún indicio de quién era la persona que se encontró.



OCHO MENORES DE EDAD

El rango de edad de las muertes violentas de niñas, adolescentes o mujeres fue de entre dos y 80 años y del total de fallecimientos reportados dos fueron niñas, cuatro adolescentes y dos de personas donde solo se conoció que eran menores de 18 años. En total fueron ocho las menores de edad que murieron violentamente.

De los 21 a los 30 años fue el rango de edad más frecuente con 17 muertes violentas, lo que representa 22.6 por ciento; mientras que de 27 personas no se especificó su edad, lo que representa 36 por ciento.

Los motivos de la privación de la vida o presuntas razones, fueron en su mayoría por supuestos suicidios representando 13 casos, seguido de accidentes automovilísticos con 12 y presuntas discusiones con pareja siete. No obstante, en 19 casos no se especificó algún motivo previo al hecho.

En cinco casos se registró una situación previa de desaparición o no localización de la persona, en cinco más presuntamente fue por presencia o supuesta intervención del crimen organizado, tres casos de atropellamiento, tres de intoxicación de bebidas o gas, dos presuntos casos de venganza y dos derivados de alguna enfermedad, por mencionar algunos.

PACHUCA Y TULA CON MAYOR INCIDENCIA

Los 75 decesos violentos en mujeres durante 2021, ocurrieron en 33 de los 84 municipios de la entidad, de los cuales los más recurrentes en cuanto al hallazgo fueron Pachuca con nueve casos, seguido de Tula con ocho, Tulancingo con seis, y Tizayuca con cuatro.



Además, tres casos se registraron en Actopan, Huejutla, Huichapan, Mineral de la Reforma, Zempoala y Apan; con dos casos Alfajayucan, Cardonal, Cuautepec, Ixmiquilpan, La Misión y Tepeji del Río.

Mientras que en Acaxochitlán, Ajacuba, Atotonilco de Tula, Huasca, Huazalingo, Mineral del Chico, Mixquiahuala, Progreso, Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Tolcayuca y Zacualtipán se reportó un caso de muertes violentas de mujeres.

Respecto a la relación entre víctima-victimarios, la organización destacó que 15 por ciento tenía una relación de pareja y seis por ciento formaba parte de su familia.

Precisó que cinco por ciento de los casos tenía relación de concubinato, cinco por ciento de matrimonio, dos por ciento de noviazgo, tres por ciento el hijo fue el victimario y dos el padrastro. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se tiene identificada a la persona responsable, con 77 por ciento.



Diana Avilés aclaró que no es tarea de Seiinac señalar si las muertes violentas registradas son feminicidios o no, ya que eso es labor de las autoridades, pero refirió que es importante visibilizar y que haya información respecto del tema.

Lo anterior, con el fin de que organizaciones e instituciones públicas generen estrategias de atención, pero sobre todo de prevención a la violencia machista que deriva en la muerte violenta de mujeres, posibles feminicidios o feminicidios.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Hidalgo se iniciaron 19 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en 2021, cifra similar a los 19 delitos registrados en 2020. En enero de este año, la dependencia federal registró un feminicidio.