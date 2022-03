Registra Menchaca candidatura al gobierno de Hidalgo

Que se hagan las denuncias correspondientes, ya que es parte de la frecuencia de los adversarios querer demeritar una imagen y es la ruta que van a seguir en las próximas campañas, indicó el aspirante a la candidatura para la renovación del gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, tras el anuncio del PRI sobre que interpondrá una denuncia por violencia política de género.

Luego de entregar su solicitud de registro de candidatura común ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) el virtual candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia en Hidalgo conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza (NAH) y Verde Ecologista de México (PVEM), pidió a los simpatizantes no engancharse, y no hacer caso de esas denostaciones para no contribuir a un enrarecido ambiente que en nada ayuda.

“Hay que utilizar la lógica, si he mencionado que hemos sido y somos cuidadosos, no se puede emitir ninguna propaganda hasta el 3 de abril, no sería lógico que en esos panfletos que supuestamente emití esté denostando a un género, sería darme un balazo en el pie, primero porque no es mi convicción y segundo porque es muy burda y torpe la guerra sucia”, señaló.

En entrevista con medios de comunicación fue cuestionado sobre el anuncio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para interponer una denuncia contra él y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Menchaca respondió que son absurdas las declaraciones machistas que le atribuyen, ya que participó en la reforma constitucional para la paridad y ha trabajado en temas de equidad.

“Que se hagan las denuncias correspondientes, que estén en esa frecuencia de querer demeritar una imagen y además esa es la ruta que van a seguir”, refirió.

Menchaca Salazar comentó que las encuestas han marcado una tendencia en el transcurso de los meses, pero la ruta que van a seguir sus adversarios será con mediciones sin sustento metodológico: dirán que van empatados, que ya empataron o que van a superar.

También argumentarán negociaciones como la reforma eléctrica; sin embargo, “nosotros estamos con toda la dignidad de hacer una campaña seria, responsable y comprometida, lo demás son artilugios, pero muy ingenuos por cierto”.

Adelantó que una vez que el IEEH apruebe su candidatura, arrancará campaña en Huejutla el 3 de abril, municipio que fue elegido por muchos factores, como logística, compromiso y raíces.