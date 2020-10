Registran 15 denuncias por injerencia religiosa en campañas

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ha iniciado 15 Procesos Especiales Sancionadores (PES) por presuntas injerencias religiosas en campañas electorales de alcaldes en diez municipios.

Dos de estas denuncias señalan como responsables a ministros de culto en Tizayuca, quienes en ceremonias religiosas presuntamente llamaron a los feligreses a dar un voto de castigo a los candidatos que respaldaron la despenalización del aborto en Hidalgo.

Francisco González Ballesteros, consejero electoral y presidente de la comisión Jurídica del IEEH, señaló que integran e investigan todas las denuncias, las cuales, dijo, “no todos habrían sido cometidos por ministros de culto, sino también se señalan a simpatizantes que en mítines proselitistas han hecho uso de símbolos religiosos”.

Detalló que los municipios donde han presentado las 15 denuncias por injerencia religiosa son Mineral del Monte, Ajacuba, Epazoyucan, Tlaxcoapan, Tizayuca (seis denuncias, dos son contra ministros de culto), Apan, Tulancingo, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma y Huasca de Ocampo.

“Nosotros no determinaremos la existencia del hecho o no, sino que la sanción la determinaría el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH)”, dijo el consejero, y agregó que en los casos específicos de la supuesta injerencia de sacerdotes en Tizayuca, están en integración, aunque no dio más detalles para no entorpecer las investigaciones.