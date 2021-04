Reglamento aprobado en cabildo de Huejutla es plagio del de Pachuca: regidores

La fracción edilicia de Acción Nacional (PAN) en la asamblea de Huejutla acusó que 80 por ciento del Reglamento Interior del Ayuntamiento es un plagio del de Pachuca. Señala además que otorga facultades al alcalde y al secretario general que rebasan las establecidas por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

Dicho señalamiento se realizó el pasado 13 de abril durante sesión ordinaria del cabildo. La síndica procuradora jurídica Martha Margeri Rivera Núñez, detalló que el reglamento tiene imprecisiones y no puede ser avalado sin discutirlo previamente. Sin embargo, la norma fue aprobada por 19 votos a favor y tres en contra.

Al respecto, la síndica hacendaria Karla Isabel Enríquez Bravo hizo del conocimiento de la asamblea artículos que otros ediles pidieron mantener en reserva, como el 7, que enumera las funciones del secretario general, pues invade facultades del oficial mayor, comentó.

De igual forma mencionó el artículo 17, que refiere el término “huasteca municipal”, el cual es inexistente, señaló.

Respecto al artículo 19 y 20, dijo que permite al secretario general realizar funciones no establecidas en la Ley Orgánica. Además, en el artículo 2 la estructuración de las sesiones del ayuntamiento es incorrecta, indicó una de las síndicas del PAN.

Asimismo, el reglamento otorga facultades al alcalde Daniel Andrade Zurutuza para invadir los trabajos de las distintas fracciones edilicias, con lo que limita sus derechos, aseveró la panista Rivera Núñez, quien adelantó que acudirán a los tribunales a impugnar la norma recién aprobada.

“Encontramos también en este reglamento un problema grave en cuanto al tiempo para convocar a las sesiones, hasta 12 horas para una extraordinaria. Con ello se busca una sola cosa, hacer sesiones a modo, donde no se tenga el trabajo que nuestro alto encargo nos exige, que no se revisen a fondo las iniciativas, como esta que no se analizó ni por una hora, si se hubiese hecho se darían cuenta del plagio que se hace del de Pachuca”, agregó.