Regresa al Congreso local diputada Adela Pérez tras perder elección por Huejutla

Adela Pérez Espinoza regresó este día a la diputación del Congreso local después de perder la elección por la presidencia municipal de Huejutla.

La diputada por el Distrito II de San Felipe Orizatlán pidió licencia para contender en la elección por Huejutla bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con su regreso, es el cuarto integrante del Poder Legislativo que retoma sus actividades, después que volvieron recientemente Ricardo Baptista González, Rosalba Calva García y Armando Quintanar Trejo, quienes también se ausentaron para competir por las alcaldías de Tula, Zacualtipán y Huichapan, respectivamente.

Otras integrantes del Congreso local que pidieron licencia son Susana Ángeles Quezada, quien compitió por el ayuntamiento de Tizayuca, y Tatiana Ángeles Moreno que contendió por la alcaldía de Actopan; ambas ganaron los comicios.

También solicitó licencia Areli Maya Monzalvo para buscar la candidatura por Mineral de la Reforma, la cual no obtuvo pero no regresó al Poder Legislativo. Solicitaron licencia Mayka Ortega Eguiluz, Areli Rubí Miranda Ayala y Jorge Mayorga Olvera, quienes se reintegraron a sus funciones.



Pidieron licencia Humberto Veras Godoy y José Antonio Hernández Vera, quienes ya no regresaron al Congreso, por lo que asumieron funciones sus suplentes.

En agosto, Miguel Ángel Peña Flores regresó a la diputación local, luego de pedir licencia.