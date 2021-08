Regreso a aulas, en el peor momento de la pandemia: Asociación de Madres y Padres de Hidalgo

El próximo regreso a clases presenciales se da en el peor momento de la pandemia de COVID-19 que ha superado cifras récord de contagios en Hidalgo, indicó el presidente de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia, José Manuel López Flores, quien señaló que no existen las condiciones necesarias para el retorno.

Luego que el gobierno federal anunció que el 30 de agosto será el regreso voluntario a las escuelas, el representante de madres y padres de familia en Hidalgo comentó que por sentido común no se debería retornar a clases presenciales, ya que las cifras de contagios rompieron el récord de contagios.

“Hemos platicado con muchos padres y madres de familia, tutores, no nada más en Hidalgo, en muchos estados de la República. La verdad seguimos sin entender esta situación de que quieran regresar a clases en el peor momento de la pandemia”, refirió en entrevista.

Sin embargo, dijo, son respetuosos de las decisiones de las instancias sobre el inicio del ciclo escolar de manera presencial, aunque consideró que no van a tener eco en las escuelas, y no por cuestiones de capricho, sino por la salud, ya que cuando se trata de vidas humanas no se puede poner en riesgo nada.

“Ya nos hemos esperado año y medio, y bien nos pudiéramos esperar un par de meses más a ver cómo se da esto, a ver si logramos bajar la pandemia ahora que están vacunando a jóvenes. Pero en este momento no existen las condiciones para un regreso a clases”, expresó.

SIN GARANTÍA DE QUE NO HAYA CONTAGIOS EN ESCUELAS

López Flores mencionó que la principal preocupación de madres y padres de familia es que nada garantizará que sus hijas e hijos vayan a estar completamente seguros de no contagiarse en las escuelas, ya que si cuando están con ellos se descuidan y se agarran la cara o no se lavan las manos frecuentemente, será peor cuando no los observen.

“La verdad es que estamos muy preocupados porque sabemos que el gobierno tiene la mejor de las intenciones, sin embargo, no basta con buenas intenciones. Creo que ahorita no hay las condiciones para un regreso a clases, cuando menos en el caso de Hidalgo”, comentó

Indicó que Hidalgo, al igual que los demás estados, tendrán que acatar la disposición del regreso a clases el 30 de agosto, sin embargo, “nosotros tenemos la facultad de decir si mandamos o no a nuestros hijos a la escuela. Estamos muy preocupados y en el momento que existan condiciones con mucho gusto estaremos mandando a los hijos a la escuela, pero no ahorita en el peor momento de la pandemia”.

Hasta el 8 de agosto Hidalgo registró 680 casos acumulados de COVID-19 en menores de edad con diez fallecimientos, por lo que en una semana reportó 35 nuevos casos, ya que al 1 del mismo mes llevaba 645 acumulados, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

