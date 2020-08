Regreso a clases, ¿cómo se da en EU, América Latina y Europa?

Washington.— Hace unos días apareció en uno de los canales del portal Reddit un mensaje en el que una chica de 24 años pedía consejo para hacer un testamento. “Soy profesora en una escuela de Indiana y nuestros planteles han decidido abrir a pesar de que la situación del [corona]virus no está bajo control”, escribía, justificando el por qué de su petición: “estoy 99% segura que voy a enfermar […] Existen enormes posibilidades que acabe con Covid. Es posible que muera una vez vuelva al trabajo”.

Estados Unidos tiene la pandemia totalmente descontrolada (más de 162 mil muertos), con rebrotes en casi todo el país. Los estados han tenido que dar marcha atrás en sus planes de reapertura e incluso el presidente Donald Trump tuvo que reconocer que las mascarillas funcionan, aunque no sean santo de su devoción.

Todas las instituciones están haciendo malabarismos para equilibrar los rebrotes con las ganas de “nueva normalidad”, con planes y estrategias dispares entre territorios. La maniobra más compleja es qué hacer con el regreso a las clases. Las principales asociaciones de educadores y sindicatos de profesores se oponen cada vez de forma más firme a las intenciones de volver a la normalidad absoluta en las aulas.

Rebecca Martinson, profesora en un colegio público en el estado de Washington, publicó una columna en The New York Times. “Pidiéndome que vuelva a las aulas en medio de una pandemia y me exponga a mí y a mi familia al Covid-19 es como pedirme que reciba un disparo y lleve la bala a mi propia familia”, escribió.