Regreso a internado médico: 18 de mayo, anuncia universidad

Los alumnos de Medicina y Farmacia con internado de pregrado que no tengan factor de riesgo por COVID-19 se reintegrarán a clínicas y hospitales el 18 de mayo.

Mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales, la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) especificó que los estudiantes solo deberán integrarse en las zonas hospitalarias que no atiendan casos de coronavirus y no rebasen guardias de 24 horas.

Además, los nosocomios tendrán que dotarlos de equipo.

“Sus actividades se desarrollan bajo esquemas de guardia a, b, c y d en períodos no mayores a 24 horas en áreas no COVID-19”, señaló.