Regreso a las aulas en Tasquillo divide opiniones entre madres y padres de familia

Tras el anuncio de las secretarías de Salud y Educación Pública de Hidalgo de que 22 municipios más regresarán a clases presenciales el próximo lunes ante la disminución de contagios de COVID-19, incluido Tasquillo, padres y madres de familia de esa demarcación han dividido opiniones, pues mientras algunos consideran que es urgente reabrir aulas, para otros representa peligro e incertidumbre.

No podíamos seguir así, escondiéndolos (niñas y niños) en una burbuja, tenemos que sacarlos y que vivan su vida en esta nueva normalidad, como nosotros, ellos igual deben de aprender a vivir con la pandemia", declaró Rocío Silva, madre de familia.

En el mismo sentido algunos dijeron no comprender la oposición a que menores de edad regresen a las aulas, pues aseguran muchos adultos llevan a sus hijos a fiestas, mercados y otras actividades en las que conviven con mucha gente.

La vez pasada vi pasar una camioneta repleta de niños que portaban su uniforme deportivo, me imagino iban a un juego de futbol y a todos los llevaban amontonados atrás, entonces por qué esto si lo permiten y no lo ven como un riesgo", mencionó Nancy Vázquez.

En contraparte algunas personas consideraron que las clases presenciales representan un riesgo que puede detonar contagios de coronavirus. Además, recalcaron que los menores de edad también son afectados por las nuevas variantes del virus.

No es posible que si hemos escuchado en la tele, en noticias, que hay muchos niños y niñas contagiados y algunos incluso perdiendo la vida por esta enfermedad, estemos como si nada tranquilos y permitamos que nuestros hijos corran este riesgo", comentó Cristian Ríos.

De igual forma resaltaron la falta de inmunización para ese sector de la población, lo cual consideran una razón más para oponerse al regreso a clases presenciales. "No tenemos aún vacunas para niños y niñas, no podemos simplemente decir ‘vamos a mandarlos a la escuela’ si no están protegidos. Los estaríamos enviando a una posible enfermedad", recalcó Brenda González.

COINCIDEN EN BAJA CALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sin embargo, pese a la polémica, todos los padres y madres de familia coincidieron en que el resultado académico de la educación a distancia no se compara con el presencial y señalaron que incluso hay retroceso en el aprendizaje de estudiantes que deberá solucionarse a través de nuevas estrategias por parte de autoridades.

Cabe destacar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Estado de Hidalgo, Tasquillo cuenta con una población de 4 mil 448 habitantes de entre cero y 14 años de edad.

