Renata Martinely, de 13 años de edad, fue asesinada el 29 de noviembre de 2020 en su casa en la Plutarco Elías Calles, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Hasta la fecha no hay detenidos.

Todo comenzó en junio del año pasado cuando la menor descubrió que la grababan con un celular en su baño, cinco meses después fue asesinada en su cama.

Después de que descubriera el teléfono, Renata le contó a Karen, su mamá, lo sucedido, por lo que decidió terminar la relación con Daniel quien era su pareja en ese momento y acudió a poner una denuncia ante la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (Ampevis), sin embargo no procedió pues les dijeron que "el acto no se consumó".

Karen conoció a Daniel porque él rentaba la vivienda en donde vivía con su hija, se separaron después de que la menor descubriera el teléfono de su padrastro con la cámara encendida cuando se iba a bañar.

Tras el rompimiento Karen comenzó a recibir amenazas por parte de su expareja.

“Él me dijo una vez: ‘has de querer que vaya y te haga un desmadre, que no te deje llegar a tiempo a tu trabajo’”, dijo la madre.

El 29 de noviembre de 2020, Karen salió de casa a trabajar cuando notó una llamada de Daniel, pero no le dio importancia.

Fue hasta que llego a casa que el horror la invadió cuando la encontró en su propia cama envuelta con sus cobijas y con el rostro cubierto con cinta industrial.

De acuerdo a vecinos de la víctima, el día del feminicidio de Renata, vieron a Daniel

drogado y alcoholizado. Algunos aseguran que repetía que había dejado dormida a Karen, aunque ya no vivían juntos.

A seis meses del crimen, la madre no cuenta con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mexiquense (Cevaem) y la vivienda sigue asegurada.

“En la Fiscalía me dicen que la persona que hizo el peritaje renunció y me pusieron a una nueva perito”, aseguró Karen, “es un dolor, una rabia y una impotencia tan fuerte, pero no somos esa clase de persona como la que le hizo esto a mi hija”, puntualizó.