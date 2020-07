Renovar dirigencia nacional de Morena implica designar comité estatal: Caballero

Con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para renovar la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, antes del 6 de septiembre, implícitamente deberán elegirse también nuevos órganos de dirección en Hidalgo.

En consecuencia, a finales de julio se debería tener un nuevo Consejo estatal integrado por 70 personas, que a su vez elegirían al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido en Hidalgo, que debió renovarse desde 2018.

De acuerdo con el presidente del Consejo estatal de Morena, Andrés Caballero Cerón, se espera que en los próximos días se dé a conocer la ruta a seguir a fin de llevar los trabajos de renovación del partido en Hidalgo, pues dijo, está en una situación compleja por la pandemia del COVID-19.

Nuestra prioridad es la salud de la población y de la militancia, no podemos poner en riesgo a nadie. Son 70 consejeros a elegir en Hidalgo, quienes tienen una doble función: seleccionar a los integrantes del CEE en la entidad y a la dirección nacional”, indicó Andrés Caballero.

Sin embargo, ayer se emitió la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para así dar inicio al proceso de renovación de la dirigencia nacional (mandatada por el TEPJF) e implícitamente las 32 estatales, aunque aún se desconoce la ruta a seguir en esta última.

De acuerdo con el documento, entre el 11 y 25 de julio se realizarán los Congresos Distritales de Morena en el país. En el caso de Hidalgo, donde se elegirían 70 consejeros estatales que fungirán como congresistas nacionales, será el sábado 25 de este mes.

Con ello, en México se habrá de elegir un total de tres mil congresistas nacionales, quienes votarán al nuevo presidente y secretario general de Morena a través de una encuesta abierta el próximo 29 de agosto.

Andrés Caballero dijo que aún no están claros los tiempos para que se renueve la dirigencia estatal de Morena en Hidalgo. Sin embargo, reiteró que va implícita con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Las reglamentaciones y calendarios tienen fechas, pero nada camina si no estamos en semáforo verde. No se puede llevar esto, los procesos electivos constitucionales y partidistas tienen que ver con actividades presenciales y dada la contingencia, no se pueden llevar a efecto, aunque quisiéramos que nada impidiera la marcha de los calendarios electorales, nuestra convicción y vocación es humanista”, dijo.