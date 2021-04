Renuncia Alfredo Ortiz Zamora a candidatura suplente en Ixmiquilpan

El delegado de la comunidad de El Nith, Alfredo Ortiz Zamora, renunció a la candidatura suplente a la presidencia municipal de Ixmiquilpan, de acuerdo con un comunicado publicado a través de su página oficial de Facebook.

Informo que he renunciado a la candidatura y a mis derechos político electorales. A partir de hoy he iniciado los trámites para solicitar mi renuncia. Hago un atento llamado para que no se utilice mi nombre para fines político electorales”.