Renuncia presidente del Consejo de Morena en Hidalgo

Andrés Caballero Zerón renunció a la presidencia del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, pues buscará participar en la próxima renovación del Comité Ejecutivo del partido.

Así lo hizo saber este día a través de un oficio dirigido a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

El que suscribe C. Andrés Caballero Zerón me dirijo de la manera más atenta para informar a ustedes que he decidido separarme de cargo de presidente del consejo estatal de Morena en Hidalgo”, dijo.