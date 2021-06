Reportan negocios crecimiento de 5 %; hace falta estimular consumo: Canaco

Desde la reapertura de establecimientos hasta la reciente ampliación de aforos y horarios, el comercio en Hidalgo registró crecimiento sostenido promedio de cinco por ciento; sin embargo, es necesario trabajar en campañas que estimulen el consumo y promocionar el turismo para incrementar el indicador, comentó el presidente de Canaco Pachuca, Eduardo Iturbe Méndez.

Tras la publicación de las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) donde permite la ampliación de aforo y horarios en los diferentes municipios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca mencionó que hubo ligero incremento en el sector.

Sin embargo, dijo, es un crecimiento sostenido en promedio de cinco por ciento, que se ha dado desde la reapertura de negocios el 8 de febrero de este año hasta la reciente publicación de medidas que permiten mayor afluencia de personas y el horario de cierre habitual de los establecimientos.

No se ha notado un empujón mayor por dos razones, la primera, necesitamos empezar a trabajar en campañas que estimulen el consumo, así como campañas turísticas que promuevan los destinos y el acto de promoción para que visiten Hidalgo”, refirió.

Iturbe Méndez señaló que hasta que no ocurra ese proceso exitoso que buscan impulsar, el sector comercial no tendrá un crecimiento mayor a esa tasa sostenida de cinco por ciento constante, “sí se ve la reactivación, sí se siente, no como quisiéramos pero ahí va”.

Entre las campañas que impulsarán, explicó, está la promoción a destinos turísticos, es decir, tener una oferta más clara y ordenada, así como tener eventos culturales firmes, para lo cual ayudará el nuevo horario de cierre a la medianoche porque se reactiva la vida nocturna.

PIDEN QUE MENORES PUEDAN ENTRAR A ESTABLECIMIENTOS

Respecto a las inquietudes de afiliados a Canaco, Eduardo Iturbe indicó que hay mujeres empresarias que piden que niñas y niños menores de cinco años puedan ingresar a plazas comerciales y centros de consumo, ya que con la restricción se vive un fenómeno de exclusión económica.

Lo anterior, dijo, afecta a las madres que trabajan y tienen un proyecto personal de comercio, ya que necesitan movilizarse de un centro comercial al otro, o de un punto de abasto al otro, pero tienen que ir acompañadas de sus hijos porque aún no hay servicio de guarderías o no tienen quién se los cuide.

Al acudir a un establecimiento y “no poder pasar o no poder dejar al niño en encargo o resguardo, existe un desequilibrio en materia de justicia económica, por lo que existe una petición muy marcada en torno a tener el acceso de los niños a los sitios comerciales. Tiene que ver con un tema de inclusión económica”.

El 27 de mayo la SSH publicó en el Periódico Oficial de Hidalgo la circular sobre medidas sanitarias donde permite el incremento de aforo a 50, 60, 70 y 90 por ciento en establecimientos, dependiendo del color en que se encuentren los municipios en el semáforo epidémico estatal. En todas las demarcaciones está restringido el acceso a menores de cinco años en sitios comerciales.