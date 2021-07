Reportera vende sándwiches en la calle y es criticada; esto respondió

Bolivia.- En días recientes, la periodista Karla Beahed Villaroel Vaca, fue atacada en redes sociales luego de que se le viera vendiendo empanadas y sándwiches en la calle durante su tiempo libre.

La joven no dejo que la discriminaran por su trabajo informal, así que respondió a los internautas que la criticaron dejándolos callados. Con su respuesta hacia el 'hate' no solo demostró que el esforzarse un poco más de lo habitual trae grandes recompensas, sino que recibió el aplauso de cientos usuarios que se unieron para defenderla.

La joven reportera fue fotografiada en la calle mientras vendía desayunos en una parada de autobús y sostenía una pequeña cartulina. Pocas personas conocían la segunda ocupación de Karla, pues era muy discreta a la hora de vender sus alimentos.

Tras haber sido víctima del paparazzi, una mujer le preguntó que si no sentía vergüenza de que su trabajo como reportera no le diera el dinero suficiente y tuviera que vender comida en las calles. A lo que Karla se tomó la critica con humor y le respondió que ama su trabajo y que la venta de comida la realiza para alcanzar sus sueños más rápido de lo planeado.

No me da vergüenza. ¡Sin miedo al éxito!

Así le respondí a la señorita que me escribió para burlarse de mí por vender empanadas y sándwiches los fines de semana. Ella me dijo de manera burlesca: ‘¿Qué pasó, Karla, el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado?, ¿no te da vergüenza?’. Simplemente me reí y le dije la frase que está al principio de este texto.

Sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle nada. Ahora yo le digo a ustedes, esa no es la cuestión, si da plata o no. Lo que importa son las ganas de superarse; vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es vergüenza! Amo mi trabajo, estoy orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra, honestamente lo hago.



La joven reveló a un medio local, que la idea de vender comida la tuvo al visitar un sitio cerca de su hogar durante su trabajo como reportera y notar la falta de negocios de alimentos.