Reprocha activista falta de discusión para leyes indígenas en Congreso de Hidalgo

Arturo Copca Becerra, integrante de la organización Ciudadanía y Gerencia Social, expresó que luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para Hidalgo, percibe indiferencia de los integrantes del Congreso local por reponer estas leyes y cumplir con lo mandatado por la autoridad judicial.

Al respecto, reprochó a las representantes indígenas de los distritos Ixmiquilpan, Lucero Ambrocio Cruz; San Felipe Orizatlán, Miriam del Carmen Candelaria García, y de Huejutla Doralicia Martínez Bautista, estar en una disputa interna y no trabajar por las comunidades que las votaron.

Mientras que al resto de los legisladores los señaló de no avanzar en las discusiones, análisis y aprobación de leyes, “pues por esto se les paga y no para andar acompañando actos proselitistas”, reclamó.

El activista expresó que la decisión de la SCJN se debe a que legisladores incumplieron el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados para elaborar reformas que les afecten directamente.

Recordó que en el caso de la reforma indígena que invalidaron ministros de la corte en diciembre de 2019, ordenaron reponer la consulta a pueblos originarios y aprobar las modificaciones a la Ley Electoral antes del 15 de septiembre de este año, pero no sucedió.

DECLARA CORTE INSCONSTITUCIONALIDAD

Ayer se declaró la inconstitucionalidad del Decreto 209, con el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, al omitir consultar a comunidades y pueblos indígenas a través de sus representantes o autoridades tradicionales, en forma previa, informada, y culturalmente adecuada, en los asuntos que afecten sus derechos e intereses.

Al respecto, el activista dijo que les preocupa que ya no legislen en esta materia. "Tienen un rezago, no solo en el tema indígena, y aunque exista rotación de la Junta de Gobierno no hay avances", agregó.

Además, llamó a los diputados a trabajar, pues acusó que están interesados en la elección de ayuntamientos en la que compiten sus partidos.

"Sabemos que llegaron por un partido, pero a ellos se les paga y muy bien para que hagan leyes; si no pueden, que dejen sus espacios a sus suplentes y que vayan a operar en sus partidos", dijo.