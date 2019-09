Reprocha alcalde de Tlahuelilpan a López Obrador los apoyos prometidos tras explotar ducto

Durante su tercer informe de labores, el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para recordarle que prometió apoyar al municipio con detonantes de desarrollo económico, pero que ha tocado las puertas de las secretarías federales para concretar proyectos sin tener respuesta positiva hasta ahora.

“Es ahí donde le digo al presidente, que se entere que he recorrido las secretarías (federales) y ya se mostraron los proyectos a los titulares o a las personas que me recibieron. Estoy en pie de lucha, pero necesito apoyo del gobierno porque solos no podemos”, manifestó en el mensaje pronunciado en el auditorio municipal.

Explicó que han trabajado una serie de proyectos que buscan cambiarle el rostro a Tlahuelilpan, sobre todo después de la explosión acontecida el pasado 18 de enero que ha dejado 137 personas fallecidas, ocurrida, según Cruz Frías, por la falta de oportunidades que imperan en la región.

El alcalde enumeró una serie de proyectos que buscan fomentar la llegada de turistas a Tlahuelilpan, que pernocten y generen derrama económica a través de los diversos prestadores de servicios.

Habló de la edificación de una fachada de bienvenida donde se externe el mensaje que, la demarcación recibe a los visitantes con paz y con bien. El segundo proyecto se basa en la ampliación de la Plaza de Toros que actualmente tiene capacidad para tres mil personas.

Agregó que quiere conformar dos museos, uno denominado el Museo de la Bruja, que sería el tercero en su tipo en el mundo, y un museo comunitario que estaría en Munitepec, donde albergarían memorias, objetos y fotografías que cuenten la historia de Tlahuelilpan.

Finalmente habló de mudar la plaza de los martes a un espacio adecuado, crear un centro de convenciones en el auditorio, instalar una tirolesa dentro con concepto ecoturístico y concretar un recorrido donde los visitantes conozcan los monumentos históricos.