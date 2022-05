Reprocha víctima de violación labor del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo

A dos años de iniciar una carpeta de investigación contra su expareja por violencia familiar y violación, María denuncia caso omiso por parte de las autoridades y del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo.

Tras seis años de relación en la que una mujer, a quien nos referiremos como ‘María’ debido a la petición que hizo para la protección de sus datos personales, sufrió violencia familiar y violaciones en su contra, decidió denunciar a su expareja en diciembre de 2019, situación que desde entonces se encuentra estancada con las autoridades, aseveró.

De acuerdo con la denunciante, madre de una pequeña de siete años quien estuvo presente en una marcha de colectivas feministas durante esta semana en Pachuca, en el Centro de Justicia para Mujeres demeritaron su queja al argumentar que el tiempo que pasó entre los hechos y su denuncia era demasiado.

“Puse la demanda por violación y me dijeron que no iba golpeada, no tenía golpes ni rasgaduras, entonces no era violación, pero no me hicieron caso cuando dije que me había obligado a tener relaciones sexuales sin mi consentimiento, incluso a golpes, pero hasta hace dos años me decidí a denunciar, no podía hacerlo antes por el miedo y la violencia psicológica que sufría”, señaló.