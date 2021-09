Reprochan a alcaldesa de Ixmiquilpan ante inundaciones: solo viene a tomarse fotos

"Reconocemos que Protección Civil ha estado al pendiente y en constante comunicación con nosotros, pero la presidenta municipal (Araceli Beltrán Contreras) ni siquiera ha venido a ayudarnos, solo llega, se baja de su carro, se toma una foto o hace transmisiones en vivo y se va", declaró María de los Ángeles Ramírez, delegada de San Javier, en Ixmiquilpan.

Dicha localidad es una de las más afectadas por las inundaciones causadas por el desborde del río Tula de los días 7 y 8 de septiembre, cuando hubo un saldo de aproximadamente 150 casas dañadas.

Por ello, colonos y su delegación reconocieron el esfuerzo y la labor de brigadistas del municipio y destacaron que son ellos quienes han mantenido el acercamiento en la zona para ayudar en las labores de limpieza luego que bajó el nivel del río.

De igual forma agradecieron la respuesta de autoridades estatales y personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. "Mis respetos para ellos, son los que llegaron con palas y escobas para ponerse a limpiar, ahí al lado de nosotros", destacó la delegada.

Sin embargo, vecinos y la delegada mencionaron que no pueden opinar lo mismo de la presidenta municipal, quien, señalaron, deja mucho que desear al no tener presencia en la zona, al menos no para solidarizarse.

"Sí vino, pero solo a tomarse la foto, bajó del carro se puso ahí con unas personas que conoce para poderse tomar la foto. En otra ocasión vino nada más a grabar un video y de ahí se fue", comentó.

Debido a ello la representante de los colonos calificó como pésima la respuesta por parte de la alcaldesa y recriminó que en su informe de gobierno haya mencionado estar al pendiente y cercana a la gente cuando "a nosotros ni nos ha recibido ni nos ha buscado para plantearnos cómo nos va a ayudar, entonces todo lo que dijo no es real".

Por otra parte, María de los Ángeles indicó que debido a que aún existe riesgo de desbordamiento del río Tula, el área de Protección Civil ha reforzado su comunicación con los delegados de las zonas en peligro.

