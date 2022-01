Reprochan comerciantes de Ixmiquilpan negativa al diálogo por parte de alcaldesa

Comerciantes semifijos de Ixmiquilpan acusan nulo interés por parte de la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras tras asegurar que desde el inicio de su gestión han solicitado una mesa de diálogo con el objetivo de sentar las bases para trabajar en forma coordinada, sin que hasta el momento reciban respuesta.

Jenny Márquez representante del gremio, explicó que a la fecha han presentado en la presidencia municipal tres oficios en los que exponen su interés para pactar la forma de trabajar con el gobierno municipal.

"No nos ha querido recibir (Araceli Beltrán), no ha tenido la intención de platicar y de que juntos acordemos cómo podemos seguir vendiendo para continuar con nuestra actividad económica sin afectar a nadie, pero eso a ella no le importa", mencionó.