Reprochan conductores fallas en aplicación Taxi Contigo

Taxistas pachuqueños esperan que la aplicación Taxi Contigo perfeccione su sistema operativo, ya que reportan fallas en el uso del código QR además del registro de sus pagos mensuales para el uso del programa.

Derivado del uso de la aplicación para los trabajadores del volante de la capital del estado, en las últimas semanas ha sido recurrente un problema con la aplicación móvil, ya que, a decir de los afectados, esta no refleja su pago de mensualidad para el uso, además de tener errores desconocidos al momento de reconocer su código QR de conductor.

De acuerdo con un sondeo realizado por AM Hidalgo, Roberto y Fausto con más de 15 años de experiencia como taxistas, y Francisco con diez años aproximadamente, consideran que Taxi Contigo aún tiene mucho por mejorar, ya que ellos han realizado en tiempo y forma sus pagos mensuales de 269 pesos para usar la aplicación, pero el sistema no se los refleja, señalaron.

De igual manera, los tres transportistas coincidieron en que en algunas ocasiones al hacer uso de su código QR la aplicación indica un error, por lo que el proceso para realizar un viaje se interrumpe sin conocer cuál es el problema.

"De por sí para conectarse con un viaje tarda demasiado tiempo la aplicación, los pasajeros nos dicen que casi media hora buscan un taxi y no les sale nada, a nosotros es lo mismo, la aplicación nos marca errores, pero no dice ni cuál, del pago no es porque hacemos nuestra contribución mensual en tiempo y forma", señaló Francisco.