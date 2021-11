Reprochan floristas en panteón malas decisiones de alcaldía de Pachuca

Vendedores de temporada en las inmediaciones del panteón municipal de Pachuca atribuyen sus bajas ventas a la toma de decisiones por parte del ayuntamiento capitalino; aseguran que nos les permitió trabajar con normalidad.

La temporada alrededor del Día de Muertos representa un respiro para los vendedores, como Susana Soto, quien vende flores de cempasúchil en las cercanías del camposanto de la capital hidalguense. Narró para AM Hidalgo las dificultades con las que se encontró este año en que el cementerio reabrió sus puertas.

Antes de la pandemia por COVID-19, cada año durante estas festividades los vendedores se colocaban en el inicio de la avenida 6, a unos cuantos pasos del puente peatonal que cruza para el panteón, desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Sin embargo, este año todo cambió y vendedores aseguran que la presidencia municipal no los dejó trabajar con normalidad, pues desde muy temprano del pasado domingo personal de la alcaldía los esperaba para decirles que no se podían instalar en el lugar acostumbrado.

Al respecto, Susana Soto explicó que este año no les permitieron ponerse en dicha zona los primeros días y los ubicaron muy abajo en la avenida, lo que contribuyó a las bajas ventas e incluso al desecho de parte de su mercancía.

Cuando llegamos el domingo (31 de octubre), gente de la presidencia nos dijo que nos quitáramos de aquí, si no iban a mandar camionetas para recoger la mercancía. Nos mandaron muy abajo, donde no hubo nada de ventas y andar transportando nuestras flores en el sol y todo pues se maltrataron. Fácil, a mí se me fue 40 o 50 por ciento en pérdidas”, reprochó.