Reprochan vecinos inclusión de Zona Plateada en inicio de bacheo en Pachuca

Habitantes y locatarios de las colonias Plutarco Elías Calles y Parque de Poblamiento, de Pachuca, se encuentran a disgusto porque sus zonas no están contempladas en la primera etapa para bacheo por parte del ayuntamiento capitalino.

En sondeo realizado por AM Hidalgo los habitantes de las colonias antes mencionadas consideran como ilógico que la presidencia municipal contemple para los trabajos Zona Plateada y no a sus sitios donde aseguran que los baches alcanzan dimensiones de “cráter”.

Lo anterior derivado del aviso emitido por la presidencia municipal de Pachuca donde especificó las 13 colonias con las que iniciará la primera fase del bacheo, entre las que se encuentra Zona Plateada y no la Plutarco o Parque de Poblamiento, a pesar de las constantes quejas de sus habitantes.

Las 13 colonias en las que iniciará la primera etapa del bacheo en Pachuca son Centro, Barrio El Arbolito, Piracantos, Venustiano Carranza, Fraccionamiento Palmar, Fraccionamiento La Herradura, San Antonio El Desmonte, Zona Plateada, Fraccionamiento Real Toledo, Real de Minas, Cubitos, Periodistas y Antonio del Castillo.

Eduardo Covarrubias, trabajador de una farmacia ubicada en la calle Almoloya de la colonia Parque de Poblamiento, calificó como ilógico que se incluya una zona residencial que a simple vista no tiene problemas con los baches y no una colonia severamente afectada por esa problemática como en la que él trabaja.

“No paso mucho por Zona Plateada, si acaso cuando voy a Plaza Galerías, pero es evidente que por lo menos en la parte que más transitan los autos no necesita nada de bacheo y aquí en la calle principal que da al Hospital de la Mujer está llena de hoyos gigantes y no contemplaron a la colonia”, reclamó.

“No tengo ningún problema con que incluyan zonas residenciales en el bacheo, lo que sí me preocupa es que solo empiecen con esas 13 colonias y se tarden años en volver a incluir a otras en la segunda fase, como esta, la Plutarco”.

Fueron las palabras de Germán, propietario de una tienda de ropa en la Avenida 6 de la colonia Plutarco Elías Calles, la cual, a su consideración, no sufre tanto del problema en comparación a las aledañas como Piracantos o Punta Azul, donde las avenidas son intransitables, dijo.

De igual manera dijo esperar que los trabajos de bacheo no se limiten solo a esas zonas y sobre todo que sean constantes para cubrir todas las colonias que se encuentran en muy mal estado.

Para el joven Andrés Gutiérrez, habitante de la colonia Punta Azul, trabajador de una empresa bordadora en la Plutarco, es un reto cruzar la avenida Solidaridad que pasa por Punta Azul, Parque de Poblamiento y conecta con la Plutarco Elías Calles debido a que los baches cubren gran parte de la calle a la altura del Hospital de la Mujer.

Al respecto el joven pachuqueño comentó: “Para mí la peor zona de la ciudad es avenida Solidaridad, en esa tienes mínimo unos diez baches y de esos como unos seis son de gran tamaño, me he enterado de vecinos que se les hace chichón en la llanta de sus coches por pasar en esos hoyos, ya con eso tu llanta no sirve y representa un gasto fuerte cambiarla, nos afecta hasta en el bolsillo”.