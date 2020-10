Reprueba PRD Hidalgo desaparición de fideicomisos

El presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, reprochó la desaparición de los 109 fideicomisos públicos, que en recientes días aprobó la Cámara de Diputados federal de mayoría morenista.

El perredista criticó que dichos apoyos desaparezcan con la falsa idea de hacerle creer a la ciudadanía que eran recursos que se prestaban para la corrupción, pues la única intención de eliminarlos es redireccionar ese dinero para obras de interés personal del mandatario federal.

Además, señaló que dicho dinero caerá también en el "barril sin fondo de los programas sociales del bienestar", es decir, dinero que el gobierno federal regala a las personas que considera que lo necesitan, pero sin que existan reglas de operación de por medio, lo que se presta más a la discrecionalidad.

De igual forma, apuntó que con dichos recursos destinados a los programas sociales, el presidente busca retener el voto para las elecciones de 2021, a través del ejército electoral que ha formado con los llamados Servidores de la Nación, quienes se encargan de dar directamente los apoyos.

No obstante, confió en que eso cambiará ya que la gente se está dando cuenta que la concentración del poder no es buena, "porque ya la vivimos históricamente en México y lo que salió de ahí no fue bueno para los mexicanos; lo que necesitamos es generar contrapesos desde el Congreso de la Unión en 2021".