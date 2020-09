Reprueban pintas a imagen de Madero en oficina de la CNDH

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que en la manifestación de los colectivos de feministas y familiares de víctimas en una de las oficinas de la CNDH hayan ultrajado y vilipendiado una pintura de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia.

“El que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsistente o es un conservador, es un proporfirista”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que entienden el dolor de las víctimas y respeta las manifestaciones, pero no está de acuerdo en la violencia y en el vandalismo. “Claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado”.

“Entiendo qué hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están muy dolidas y tienen derecho a manifestarse, pero esa no es la mejor forma”.

El presidente López Obrador les recordó que la presidenta de la CNDH Rosario Piedra, es hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, quienes han luchado porque a su hermano lo desaparecieron.

“No es una académica, de la sociedad civil o una conservadora, es un familiar de una víctima la que está a cargo, porque los que estaban antes eran unos simuladores”.

El titular del Ejecutivo dijo que sí van a quemar una oficina y están pensando en que van a caer en la provocación y los van a desalojar, no es así.