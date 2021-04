Reprueban usuarios módulo de vacunación en Santa Julia

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para personas adultas mayores de Pachuca, no inició de la mejor manera en la colonia Santa Julia, pues asistentes al módulo instalado en la primaria Esfuerzo Campesino señalaron que hubo deficiencias en la organización.

Un adulto mayor que acudió por su vacuna mencionó que llevaba más de una hora y media de espera y, justo cuando iba a ingresar al módulo, le negaron el acceso con el argumento de que se había rebasado el límite permitido y tenía que esperar para ingresar.

“Llevo casi dos horas esperando, encima, cuando ya me toca pasar me dicen que ya no hay acceso, que les indicaron los médicos que ya estaban llenos. A ver cuánto me hacen esperar ahora. Es una pésima organización, hemos visto que en otros módulos no se hace larga la fila y aquí hay un desorden tremendo”, reprochó.