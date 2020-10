Repudian diputadas violencia política contra candidatas durante proceso electoral

Este día desde el pleno del Congreso local, legisladoras de diversos partidos dieron un posicionamiento en repudio de la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el actual proceso electoral, en el cual se han documentado amenazas, intimidaciones y difusión de material personal.

Diputadas reclamaron que aunque en el proceso para renovar los 84 ayuntamientos de Hidalgo está reconocida la paridad de género en la norma electoral, lo cual se expresa en igualdad de candidaturas a distintos cargos de elección popular, la violencia política contra las mujeres se ha recrudecido en varias regiones de la entidad.

Durante su discurso, mencionaron que es necesaria la unión, sin distinguir colores, para mostrar empatía y sororidad con las víctimas, “y alzar la voz por Yadira, Erika, Darina, Melina, Carlynn y por todas aquellas mujeres que vieron pisoteados, humillados, y atropellados sus derechos a competir limpiamente por un cargo de elección popular”.

Señalaron que el 30 de Julio de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial de Hidalgo (POEH) una reforma al Código Electoral estatal que incorporó artículos relacionados con la oportuna atención integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género; uno de ellos fue el tercero BIS, que establece:



“Se entiende por violencia política en razón de género, toda acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una mujer o mujeres, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

La mañana del 4 de octubre fue encontrada una manta con amenazas de muerte contra la candidata a la presidencia municipal de San Felipe Orizatlán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Erika Saab Lara.

Personal de la Agencia de Seguridad Estatal fue informada de la manta colocada en la casa de campaña de la candidata tricolor, ubicada en el centro del municipio, donde también dejaron una bolsa de plástico con una cabeza de cerdo.

En un caso similar, hace cuatro años, también en las elecciones para alcaldes, dos días previos a la jornada electoral, frente a la casa de la aspirante del PRI por Mixquiahuala Yesenia Valdez Hernández, dejaron una hielera con una cabeza de cerdo y un mensaje: “Para yesenia de cctemplarios (sic)”, y “declina x el que ya sabes o la próxima será tu cabeza (sic)”.



El pasado 13 de octubre, Carlynn Houghton, candidata de Podemos a regidora de Actopan, inició una denuncia contra el concejal Omar Ramírez por la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.



La aspirante señaló que la denuncia ante el Ministerio Público fue por abuso sexual y violencia política de género; agregó que no denunció antes por temor a represalias, según datos del diario Contrapeso Ciudadano.

En otro caso, a través de su cuenta personal de Facebook, la candidata de Morena a la presidencia de Actopan, Tatiana Ángeles, manifestó que ‘hackearon’ su cuenta y la de su hijo.

Han entrado a mi cuenta y han puesto palabras que no son las mías. Yo no insulto. Además, no puedo borrar ese comentario", explicó en su publicación.