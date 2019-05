Requiere alcaldía Pachuca 120 mdp para tranvía en barrios altos 

El ayuntamiento de Pachuca se declaró imposibilitado para edificar la infraestructura y poner en funcionamiento un tranvía con el cual pueda dar movilidad a los habitantes de los barrios altos.

Así lo informó Yolanda Tellería Beltrán, presidenta de Pachuca, quien durante su campaña se comprometió a construir un tranvía o teleférico para dar movilidad a los vecinos de los barrios altos y como atractivo turístico.

Lo hemos estado viendo, pero el presupuesto municipal no nos da para que nosotros podamos hacer la inversión. Aunque también hemos visitado empresas interesadas, pero no se ha podido concretar, dijo a AM Hidalgo.