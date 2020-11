Rescatan a menor que presuntamente era explotada y violentada por su tía en Tecámac

Estado de México.- Por no completar la cuota diaria de 250 pesos, una niña de 11 años que aparentemente era obligada por su tía a vender churros en la vía pública fue golpeada por ella.



La alcaldesa morenista, Mariela Gutiérrez, informó que las autoridades locales recibieron una denuncia ciudadana sobre el presunto maltrato que recibía la menor de edad, por lo que policías de la Atención a Víctimas de la Violencia tuvieron que rescatarla para que no fuera maltratada.



El lunes pasado el personal del Centro de Mando recibió una denuncia por parte de vecinos de la colonia Santa María Aztepec en la que se daba a conocer la supuesta explotación laboral y agresiones físicas que sufría la infante.



Personal de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia acudieron a la vivienda y encontraron a la pequeña, la que presentaba múltiples heridas, causadas posiblemente con un cable o una vara en la espalda, glúteos y piernas. Además de que tenía lesiones producidas con anterioridad.



Según la denuncia, la niña habría sido explotada por su tía María "N", quien la obligaba a vender churros en la calle, pero al no poder cumplir con la cuota fue golpeada.



La menor fue trasladada a las instalaciónes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde recibió atención médica y psicológica, además se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



“Cuando actuamos para erradicar la venta de productos en cruceros, avenidas o espacios públicos lo hacemos con conocimiento de causa de que en algunas ocasiones, se presentan casos como este, que hoy me tienen sumamente triste e indignada", expresó la alcaldesa.



En lo que va del año el DIF de Tecámac ha atendido 191 reportes de menores probablemente maltratados, principalmente, en su entorno familiar.



