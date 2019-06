Resguarda DIF 150 infantes con problemas intrafamiliares en sus hogares

El sistema DIF Hidalgo mantiene bajo su resguardo a 150 menores quienes llegaron por problemas intrafamiliares, además de seis niños en posibilidad de adopción, señaló la directora de esta institución, Patricia González Valencia.

Precisó que estos menores no tuvieron la posibilidad de ser cuidados por algún conocido ya que no hubo redes familiares que pudieran hacerse cargo. Ante ello se mantienen en la tutela del DIF en los tres centros asistenciales: Casa Cuna, Casa Niño y Casa de la Niña.



“Entran con nosotros por una medida preventiva seguramente porque alguno de los padres se encuentra bajo tratamiento de apoyo familiar para superar algunas situaciones y posteriormente la autoridad valora si pueden ser reintegrados”.



Consideró que en algunos casos los niños no pueden ser devueltos a su núcleo familiar, lo cual es decisión del juez y en ese momento se puede contemplar la adopción.

La funcionaria indicó que en este momento solo seis infantes de diferentes edades están en posibilidad de adopción y tienen alrededor de 40 solicitudes.

“Se complica en ocasiones encontrar familias que acepten menores que han pasado su primera infancia, que va de cero a seis años de edad. Los pequeños que tenemos tienen una edad mayor a esta, aunque hemos hecho un esfuerzo”, aseveró.

González Valencia subrayó que en la presente administración estatal han otorgado 68 adopciones, de las cuales, 40 por ciento de los menores rebasa su primera infancia.



Hay casos de adopciones de niños con 15 años de edad, además, en otros, una familia ha recibido a dos, incluso tres hermanos.