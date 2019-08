Respalda Omar Fayad reducción presupuestal a partidos políticos

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, respaldó la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reducir a la mitad el financiamiento a partidos políticos en el país.

Incluso, agregó: “Yo revisaría el esquema de financiamiento público en materia electoral porque nos cuestan carísimas las elecciones; imagínense que todo ese recurso se dedicara al combate de la pobreza, yo sé que se van a enojar (partidos), incluido el mío (PRI)”, señaló.

Luego de acudir a votar en la elección de la dirigencia nacional del PRI, Omar Fayad opinó que se tendrían que experimentar otras fórmulas de financiamiento, aunque no precisó cuáles.

“Debo de apuntar que el esquema de otorgar el financiamiento público se hizo para que ‘intereses oscuros’ o grupos, que incluso están en el crimen, no se apropien de los partidos y de las candidaturas, pues eso no es sano para la democracia”, declaró.

Por ello, coincidió con López Obrador para que no se quite todo el recurso público a los partidos políticos, “es una decisión prudente del presidente de decir ‘que no se quiete el recurso y mejor se les reduzca’, creo que había que hacer revisiones políticas de fondo”, declaró el gobernador.

En dicha revisión el mandatario hidalguense consideró que es necesario evitar excesos “como el de querer que en Hidalgo haya una gubernatura de dos años... eso costará una fortuna de miles de millones de pesos”, expresó.