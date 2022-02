Respalda PRD destitución de Guillermina Vázquez, pero fue inoportuna, dice dirigente

La dirigencia del PRD espera que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de remover a la consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez en pleno proceso electoral, no perjudique el rumbo del mismo; consideró que pudo ser antes de iniciarlo o al terminarlo, señaló el presidente del partido Francisco López Sánchez.

Después de la destitución de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) por parte del INE la noche de este lunes, debido a las fallas que presentó el Programa de Resultados Electorales Preliminares en las elecciones de alcaldías en 2020, la dirigencia del partido del sol azteca consideró la decisión como acertada, pero aseguró que pudo ser en otro momento y no en pleno proceso para renovar la gubernatura.

Por lo anterior, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco López Sánchez, en entrevista con AM Hidalgo consideró que las autoridades electorales deben de dar certeza de un proceso democrático bajo el marco de la legalidad, situación de la que estarán pendiente en la coalición Va por Hidalgo, que formó su partido con PAN y PRI.

Cabe señalar que López Sánchez participó en los comicios de 2020, como candidato a la alcaldía de Metztitlán, donde no pudo conseguir el triunfo, pero a pesar de ello aseguró que la elección no se manchó a pesar de la falla del PREP, por lo que no hay suspicacias sobre dicha votación.

DECISIÓN ACERTADA, PERO FUERA DE TIEMPO

De acuerdo con López Sánchez, la decisión tomada por el INE para destituir a Vázquez Benítez y al consejero Francisco Martínez Ballesteros, fue acertada, pero pudo ser en otro momento y no en pleno proceso de la elección de gobernador en Hidalgo.

“Fue la decisión correcta, cada funcionario debe de desempeñar su trabajo con honestidad e imparcialidad, si se equivocan tendrán sanción, pero no estamos de acuerdo en que sea en medio del proceso electoral, hubiera sido antes de iniciar o al terminar, porque entorpece el proceso en el tema del tránsito de la información y en diversas circunstancias que se derivan del cambio de una figura de esa magnitud”, comentó el dirigente estatal del PRD.

Ante esa situación, Francisco López señaló que en su partido confían en las instituciones encargadas de llevar a buen puerto una elección tan importante como la que se avecina en Hidalgo, pero aseguró que estarán muy pendientes para que evitar anomalías en los comicios y no se repita un escenario similar al de octubre de 2020.

La próxima semana el consejo general del INE deberá nombrar a la o el presidente provisional del IEEH para que se encargue del colegiado durante el actual proceso electoral de renovación de la gubernatura de Hidalgo en tanto se emite la convocatoria; previamente, los consejeros del instituto local deben elegir en lo inmediato a un encargado temporal.

La remoción de la presidenta y un consejero del IEEH demuestra que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tenía razón desde que hizo la denuncia, ya que cometieron fallas que violentaron los principios rectores, como dar certeza, imparcialidad y legalidad, aseguró el dirigente del Consejo Estatal del partido guinda, Andrés Caballero.

