Respalda militancia panista coalición Va por México; aventaja PRI

La militancia del Partido Acción Nacional (PAN) votó a favor de integrar la coalición Va por México con PRI y PRD. De acuerdo con la presidenta panista, Claudia Lilia Luna Islas, aproximadamente 70 por ciento de los albiazules dieron el ‘sí’ en una consulta.

Este miércoles por la mañana, en las instalaciones del comité directivo estatal en Pachuca abrieron las urnas que contenían el voto de la militancia panista y dirigencias municipales que opinaron sobre la vida interna del partido, según constató AM Hidalgo en el lugar.

En tales papeletas, la militancia externó su opinión sobre participar o no en la coalición con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para la elección que renovará al gobierno de Hidalgo el 5 de junio de 2022.

Durante entrevista para el Sistema de Radio y Televisión estatal, la dirigente blanquiazul, Claudia Lilia Luna Islas, mencionó que aproximadamente 70 por ciento votó a favor de la alianza.

Cabe recordar que en conferencia de prensa en la mañana del miércoles, la dirigente panista señaló que el consejo estatal del PAN, conformado por 81 integrantes, votará con la mitad más uno si se concreta la alianza o en dado caso pactan otra figura como una candidatura común.

Las condiciones para coaligarse o no serán determinadas con base en si los tres partidos logran una plataforma de gobierno en común y si se ponen de acuerdo sobre cuál es el posible candidato, advirtió.

PRI LLEVA MANO EN ELECCIÓN DE CANDIDATURA

Al ser cuestionada en la entrevista radiofónica sobre la elección de la candidatura en caso de concretar la coalición, Luna Islas comentó que el PRI lleva una ligera ventaja en ese sentido, ya que es el partido que actualmente gobierna la entidad.

Estamos conscientes que de los tres partidos que podemos llevar una coalición, pues obviamente uno gobierna actualmente el estado, eso lo pone en ventaja, pero nosotros pondremos nuestras opciones de candidatos en la mesa”, señaló la dirigente estatal.

SI NO HAY ALIANZA, NO PASA NADA

De igual manera mencionó que si no se concretan los trabajos con los demás partidos “no pasa absolutamente nada”, pues recalcó los avances que ha hecho el PAN en materia electoral hasta el momento.

No pasa nada, nosotros hemos hecho el trabajo desde que entré hace dos semanas y media para ir en un tema como partido, entonces tenemos avances, con la coalición solo estamos abriendo otra posibilidad, pero no pasa nada, nosotros iríamos a la elección en solitario a ganar la gubernatura”, declaró la panista.

PRI PUEDE COMPETIR SOLO: VALERA PIEDRAS

Por su parte, el presidente estatal del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, dijo que de no pactarse la coalición Va por México para la contienda electoral 2021-2022, al tricolor lo avalan los resultados que obtuvo en la pasada elección de alcaldías, donde participaron en solitario y ganaron 32 municipios.

En entrevista con AM Hidalgo, el presidente del PRI en Hidalgo respondió lo anterior al ser cuestionado sobre las declaraciones del dirigente estatal del PRD, Francisco López, quien mencionó que de no haber coalición en Hidalgo al tricolor no le alcanza para ganar en las urnas.



Ante dicha declaración, Valera Piedras comentó que su capacidad se vio reflejada en las elecciones de 2020, cuando su partido dobló el número de municipios gobernados, pasando de 16 a 32 alcaldías bajo el mandato tricolor.

La respuesta a eso (declaraciones de Francisco López) te la dan las elecciones de 2020 municipales, donde fuimos solos y no solamente ganamos nuestros municipios, sino doblamos la cantidad, pasamos de 16 a 32 y Morena solo obtuvo el triunfo en seis”, señaló.

Cabe señalar que el pasado martes las dirigencias nacionales de PRI, PAN y PRD anunciaron la coalición Va por México, para las elecciones de gobernador del próximo año en Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Tamaulipas.

NO HAY PRISA

Sin detallar fecha exacta, el líder priista aseguró que durante los últimos días de este año o los primeros de 2022 tendrán lista su convocatoria para el proceso interno, a fin de realizar actos de precampaña del 2 de enero al 10 de febrero y registrar a su candidato de manera oficial entre el 19 y 23 de marzo.

De acuerdo con Julio Valera, en el tricolor no corren prisas para tomar decisiones apuradas, ya que tienen hasta el 2 de enero para registrar ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) la posible coalición que formen con PAN y PRD, por lo que esperan entablar mesas de trabajo para un análisis exhaustivo de la estrategia política.

