Respaldan madres y padres mantener clases a distancia en Ixmiquilpan

Padres y madres de familia de la escuela secundaria Justo Sierra en Ixmiquilpan aprueban la decisión de no retornar a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 en esa demarcación para evitar contagios de COVID-19 entre estudiantes, toda vez que este lunes fue reanudada la modalidad presencial en 15 municipios de Hidalgo en semáforo verde.

Sin embargo, cuestionan la estrategia de educación a distancia a través de clases virtuales, pues consideran que estudiantes no obtienen el mismo aprendizaje ni conocimientos que en modalidad presencial.

Raymundo López Hernández, presidente de la asociación de padres de familia de dicha institución, dijo que el regreso de los educandos a las aulas no es recomendable por ahora, luego de que se dio a conocer que las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 también atacan a los más jóvenes e incluso a niños, sectores que anteriormente no eran tan afectados.

Por ello, el representante dijo que buscan cuidar y proteger a hijas e hijos ante posibles contagios de coronavirus, por lo que prefieren que continúen con clases a distancia a través de plataformas virtuales y actividades que encargan los profesores.

Sin embargo, López Hernández dijo estar en disyuntiva, pues mientras la salud de estudiantes tiene un gran peso para todos, también es importante que aprendan y obtengan los conocimientos necesarios de acuerdo con su grado de estudios.

“Todos sabemos que no es un problema propio de esta escuela sino de todas, el que los alumnos no aprenden de igual manera, pues no tienen a sus profesores en las aulas, la atención no es la misma y muchas veces tampoco la manera de entender cada tema”, recalcó.