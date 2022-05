‘Respeto a las personas y más cuando van perdiendo’: Menchaca sobre acusaciones de Viggiano

Tras las acusaciones de la candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, sobre que en la candidatura común Juntos Hacemos Historia preparan un autoatentado y que buscan una doble de su persona para afectarla, el aspirante Julio Menchaca aseguró que no necesita hacer esas acciones, que respeta a las personas, las cuestiones de género y “más cuando van perdiendo”.

Luego de asistir a un encuentro con animalistas de Hidalgo, el candidato común de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra realizadas por la candidata y comentó que a lo mejor la grabaron en una cuestión incómoda, por eso sus declaraciones.

“No me meto en ese tipo de cosas, como el presidente del PRI (‘Alito’ Moreno) que dice que no es su voz en sus audios, yo nunca he necesitado agraviar u ofender a nadie de mis adversarios para lucir”, indicó al referirse a las grabaciones divulgadas donde presuntamente el presidente nacional del tricolor Alejandro Moreno indicó que a los periodistas no se les mata a balazos sino de hambre u otros materiales sobre temas de corrupción.

“Vean en mi historia de vida, por más agresivo que ha sido alguien contra mi persona le he contestado con respeto, no necesito hacerlo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, respeto a las personas y más en las cuestiones de género y más cuando van perdiendo”, expresó.

La mañana de este jueves 26 de mayo mediante redes sociales la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, acusó que en la candidatura opositora buscan a una doble de su persona para afectar su imagen, por lo que exhortó a Julio Menchaca a conducirse con ética y lo convocó a un juego limpio, así como a reconocer los resultados de la jornada electoral este 5 de junio.

PREPARAN CIERRE DE CAMPAÑA

Por otra parte, a seis días de concluir las campañas electorales el candidato morenista invitó a la ciudadanía a asistir al cierre de su campaña el próximo domingo 29 de mayo a las 12:00 horas en plaza Juárez de Pachuca.

Detalló que terminando ese evento asistirá a la Sierra Gorda y luego a la Huasteca, “vamos a aprovechar los últimos días de campaña para tener ese contacto que hoy ha sido impresionante, en los municipios que hemos recorrido han acudido presencialmente más de 190 mil personas”.

Menchaca Salazar indicó que buscan recorrer los 84 municipios de la entidad, por lo que aprovecharán hasta el último día, “espero que nos dé tiempo y los que no pueda visitar por cuestiones de espacio y tiempo los voy a visitar como gobernador del estado”.