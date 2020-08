Responde Checo a Ludlow: "no conoces lo que es trabajo digno"

El piloto mexicano de Fórmula uno Sergio "El Checo" Pérez respondió a las críticas del exlegislador panista Daniel Ludlow Kuri, quien lo señaló de irresponsable por estar contagiado de COVID-19.

En su cuenta de Twitter, el deportista informó que este fin de semana no podrá participar en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña, pues no se ha recuperado del coronavirus, por lo que deseó suerte a su sustituto en la escudería Force India, Nico Hulkenberg.

Al respecto, el esposo de la alcaldesa panista de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, opinó: "Muy irresponsable de tu parte haberte salido de la burbuja. Al rato no llores cuando te corten del equipo. Muy mal #Checo".

A ello, Pérez respondió al exdirigente municipal priista: "Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno".

Pues ojalá y así haya sido y así sea. Por ti y por lo que representas, a todo un país. Y lo mismo té diría, conoce primero para opinar. Suerte y éxito!", contestó Ludlow, quien fue criticado por los seguidores del piloto.