Responde Delmar Saavedra: estrategia Hidalgo Seguro ha funcionado

La estrategia de combate a la delincuencia implementada en Hidalgo no será modificada porque ha dado resultados, aseguró Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública en la entidad.

Esto, en respuesta a las críticas en materia de seguridad emitidas por el diputado Ricardo Baptista, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, luego que la legisladora federal suplente Carina López fue baleada, además del atentado contra Joel Sánchez Bravo, fiscal de Tecámac, Estado de México.



Al respecto, Delmar Saavedra indicó: “no conozco las declaraciones (de Baptista), no las he escuchado, pero la estrategia Hidalgo Seguro nos posiciona como una de las entidades mejor calificadas. No lo dice el Gobierno de la entidad, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, refirió el funcionario.

Agregó que “dicha estrategia está funcionando bien, quien diga que no, que indique específicamente en qué, para solucionarlo, sumar esfuerzos y mejorar”.

A veces, nada más ven ciertas situaciones que son muy complicadas de prevenir”, reconoció Delmar Saavedra, y refirió que han logrado detenciones oportunas de presuntos delincuentes, así como operativos exitosos o arrestos en flagrancia, como en el caso del asalto a la empresa Bonafont.

CASO CUAUTEPEC

Respecto a la retención de policías a manos de civiles armados, acontecida en el municipio Cuautepec de Hinojosa, en que la Guardia Nacional habría permanecido en la periferia de Santa Rita, localidad donde ocurrieron los hechos, Mauricio Delmar explicó que recibieron apoyo oportuno del Ejército Mexicano.

La Guardia Nacional tiene distintas actividades, posiblemente en ese momento tenían otras ocupaciones y por eso llegó el Ejército Mexicano. No llegaron al principio porque estaban alejados de la zona, pero de cualquier forma nosotros enfrentamos a esos delincuentes y recuperamos nuestras armas”, detalló el secretario.

En Hidalgo, la Guardia Nacional tiene un destacamento en Tulancingo, cercano al municipio en cuestión.

CERESOS OPERAN CON 150 MILLONES DE PESOS ANUALES

En entrevista al finalizar la inauguración de Expo Venta de artesanías creadas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), que se presentó en el Reloj Monumental de Pachuca, Delmar Saavedra informó que a los penales les suministran un monto de 150 millones de pesos anuales, además de recursos extraordinarios.

Con sobrepoblación de 13 por ciento en estos espacios, refrió que consideran preliberar internos que cumplan con los requisitos. Sin dar a conocer la cifra de reos que estarían en esta situación, describió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), permanece pendiente del tema.



En Hidalgo hay 4 mil 997 personas en reclusión, distribuidas en 12 cárceles distritales; 80 por ciento de ellas son laboralmente activas.