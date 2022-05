Responde Menchaca: visita de funcionarios federales y gobernadores es conforme a la ley

Luego que el PRD interpuso una queja ante el IEEH por la visita del canciller Marcelo Ebrard a Hidalgo en apoyo al candidato Julio Menchaca Salazar, este señaló que no hay ninguna intromisión por parte de funcionarios federales, ya que solo es un acompañamiento y adelantó que habrá más; agregó que los partidos opositores pueden hacer todas las denuncias que quieran porque es un ejercicio y un derecho constitucional.

En conferencia de prensa este 4 de mayo, el abanderado de la alianza Juntos Hacemos Historia indicó que la Constitución mexicana establece los derechos políticos, la cual limita que un funcionario en su horario de trabajo, dentro de su responsabilidad, participe en ciertas actividades.

Recordó que a la entidad han acudido secretarios de Estado del gobierno federal, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y adelantó que vendrán gobernadores de otras entidades y lo seguirán haciendo otros personajes políticos porque tienen qué presumir, mientras que en el caso de la candidatura opositora hay personajes con acusaciones y procesos penales por corrupción.

“Pueden hacer todas las denuncias que quieran, mientras esté dentro del marco de la ley, es un ejercicio y un derecho constitucional. Ustedes creen que un personaje como el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de Gobernación no tienen la información suficiente como para saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, no es ingenuidad, es convicción, y van a venir más, es una muestra de la fuerza que tiene este movimiento”, expresó.