Responde Rubén Moreira: hace años acabó relación con su hermano

Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI, dijo que hace muchos años se acabó la relación con su hermano Humberto, quien recientemente declaró que en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca.

El también esposo de la candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, agregó que cada quien es libre en este país y que solo en las dictaduras hay uniformidad.

Agregó que no tendrá ningún papel en caso de que Carolina Viggiano gane la elección de gobernador de Hidalgo.

En tanto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que Humberto Moreira ya no es priista.

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aseguró este miércoles que la gubernatura de Hidalgo será ganada por el abanderado de la candidatura común Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”, dijo.