Responde alcalde de Nopala acusaciones de diputada: se busca regular Ley de Ingresos

Luego de los señalamientos que la diputada del PRI Mayka Ortega Eguiluz hizo la semana pasada en la tribuna del Congreso local, de que el ayuntamiento de Nopala aprobó incremento de más de 400 por ciento en el pago de derechos para el Parque Fotovoltaico Guajiro, puesto en marcha por Atlas Renewable Energy en junio de 2019, el alcalde Luis Enrique Cadena García dio a conocer su respuesta.

El presidente municipal emanado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que la información emitida por la legisladora es errónea, pues el cobro de licencia de funcionamiento a la empresa fotovoltaica ni siquiera está contemplada en la Ley de Ingresos de la demarcación.

La diputada Mayka Ortega menciona que estamos aprobando un aumento de 420 por ciento, quiero preguntarle bajo qué información considera que hay ese aumento si no está en la Ley de Ingresos del municipio de Nopala de Villagrán el concepto de licencia de funcionamiento para parques fotovoltaicos”, refirió en conferencia de prensa.

Explicó que la empresa Atlas se estableció en Nopala desde 2019 y que en las leyes de Ingresos de ese año, de 2020 y la actual, no se contempla la licencia de funcionamiento de parques fotovoltaicos o plantas de energía renovable, por lo cual, cualquier concepto de cobro estaría completamente fuera de la legalidad y las normas aprobadas por el Congreso del estado.

Además, mencionó que la empresa Atlas se ha acercado al gobierno municipal para manifestar su interés en pagar dicho permiso, pero agregó que es una situación complicada porque no está señalado en la Ley de Ingresos, por lo que aprobaron su modificación en cabildo y lo enviaron a Congreso local.

Me mencionaron que en gobiernos anteriores habían generado un depósito por 500 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento, a lo cual respondí que no podía cobrarles esa cantidad, porque bajo qué concepto iba a recibir el dinero por licencia de funcionamiento si no se encuentra dentro de la Ley de Ingresos”, comentó.