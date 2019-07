Responde alcalde de Santiago de Anaya a la ASEH: casas fueron concluidas hace un mes

El presidente municipal de Santiago de Anaya, Jorge Aldana Camargo, respondió a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) al señalar que fue concluida hace un mes la construcción de las casas para los ganadores de la Muestra Gastronómica celebrada en 2018.

Tuvimos un problema administrativo porque no podemos construir, aunque sean recursos del municipio, donde no tengamos la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, entonces nos tardamos un poco en enderezar este asunto”, declaró en entrevista telefónica con AM Hidalgo.