Responde gobernador a alcalde de Tlahuelilpan: sí ha recibido apoyo del Gobierno federal

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, exhortó al presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, a reflexionar sobre su declaración de que el Gobierno federal ha incumplido apoyos para su demarcación, al señalar que el mandatario nacional sí ha apoyado a dicho municipio y también a Hidalgo.

Durante entrevista, el titular del Ejecutivo hidalguense recordó que luego de la tragedia del 18 de enero que causó la muerte de 137 personas, la respuesta del Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador fue inmediata.

Me sorprende que el alcalde de Tlahuelilpan haga esas declaraciones, acusando al Gobierno federal de que no lo apoya en nada, porque eso no es verdad”, dijo Fayad Meneses.