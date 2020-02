Responsabiliza alcaldía de Pachuca a Steve Chi por uso de imagen de El Santo

La presidencia municipal de Pachuca responsabilizó a Steve Chi Mikel por haberse hecho pasar como el nieto del Santo durante el Festival Vientos de Alegría, lo que causó molestia de familiares del personaje de la lucha libre mexicana. Puedes: Denuncia Hijo del Santo fraude cometido en evento organizado por alcaldía de Pachuca A través de un comunicado, la alcaldía dijo que recibió una disculpa pública por parte del Doctor Chi quien montó un stand de tributo a El Santo, luchador nacido en el municipio de Tulancingo. “El documento emitido por el responsable del montaje (Dr. Chi) fue recibido por abogados de la alcaldía, quienes revisan la situación y, de ser necesario, actuarán conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables”, se informó. Este día, el hijo de ‘el enmascarado de plata’ denunció a través de su cuenta de Twitter que la alcaldía de Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería, contrató un evento en el que un hombre se hizo pasar por su primogénito. OFRECEN DISCULPA PÚBLICA A través de su cuenta de Facebook, la fundación Centro Chino Mexicano LUN DING A.C., que dirige el doctor Chi, informó que su asociación civil es sin fines de lucro y participa en festivales, eventos públicos o acude a hospitales o escuelas, con representaciones de dragones chinos, luchadores chinos o espectáculos afines a la cultura del país asiático y su relación con México, en especial con la lucha libre. Hubo un acercamiento por voluntad propia a solicitar a las autoridades municipales que nos brindaran un espacio dentro de las actividades de dicho festival, con la intención de rendirle un tributo a El Santo, dentro del marco de la campaña contra la enfermedad del cáncer “Tu Lucha es mi Lucha”.



Por lo anterior:

1.- Se ofrece una disculpa pública y sincera a los descendientes de El Santo y a quienes detenten los derechos de autor relacionados con la figura de su nombre o símbolos.

2.- Se ofrece una disculpa pública a la afición de “El Santo”, si el tributo pudo haberse considerado inadecuado.

3.- Se deslinda a las autoridades municipales de Pachuca de Soto, Hidalgo; de cualquier responsabilidad relacionada con el uso de la figura de “El Santo”.

4.- En nuestros actos no hubo un menor asomo de dolo, mala fe o un interés económico, solo quisimos compartir la afición y afecto por la figura de El Santo, mediante un tributo.

5.- Se invita a corroborar a los titulares de los derechos de autor del ídolo, “El Santo”, que no se comercializó su imagen, se obtuvo un lucro o se vendió algún producto, se obtuvo un beneficio económico o se usó de forma indebida la imagen de ese gran luchador en beneficio de un tercero. Y que la caracterización que se presenta, no se difunde como descendiente de El Santo, si no como “Dr. Plata”.