Restricciones, multas y menos ganancias, así afecta el COVID a transportistas

Choferes y concesionarios del transporte público de Pachuca atraviesan una situación complicada ante la baja demanda en su sector debido a la pandemia de COVID-19; incluso, muchos han tenido que dejar de trabajar varios días para paliar el impacto económico.

Mario Alberto Morales, concesionario de transporte público que lleva más de diez años como chofer y administrador de diversas rutas en la ciudad de Pachuca y municipios cercanos como San Agustín Tlaxiaca, asegura que el panorama no parece que mejorará pronto.

A un año del inicio de la pandemia en México, los protocolos de salud se han modificado con base en la incidencia de contagios y el transporte público no es la excepción.

Entre las medidas que transportistas deben cumplir se encuentran disminuir a solo ocho pasajeros en cada unidad, desinfectar antes y después de cada viaje que brindan y acatar las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo.

Al respecto, Mario platicó con este medio sobre los problemas que su gremio ha padecido desde que comenzó la contingencia sanitaria por coronavirus.

-¿Desde cuándo se notó la disminución de gente en el transporte público?

Fue casi a la par de que las noticias comenzaron a anunciar más casos del virus, desde abril (2020) se puede decir que estamos en una difícil situación.

-¿Algunos choferes se han contagiado durante su jornada laboral?

En las rutas que nosotros manejamos afortunadamente no, pero hemos sabido que algunos otros colegas sí, sobre todo los famosos checadores que miden el tiempo entre punto y punto de la ruta, ellos sí han padecido la enfermedad, pero hasta el momento no hemos tenido decesos.

-¿Qué medidas implementó el gobierno para que siguieran operando?

Las de higiene pertinentes: gel antibacterial en las unidades, portar todos cubrebocas, sanitizar cada viaje de ser posible, y nos enfatizaron que no debíamos de llevar más de ocho pasajeros, pero siendo sinceros, algunos compañeros no cumplen ni uno de los requisitos.

-¿Qué medidas han tomado como gremio para mejorar el panorama ante la pandemia?

Afortunadamente llegamos a un acuerdo y de 30 unidades que tenemos en la ruta nos turnamos para que 15 trabajen un día y 15 el otro, así todos tenemos una ganancia pareja ya que al trabajar todos los días luego no sacábamos ni para la gasolina.

-¿Qué le pedirías al gobierno ante la situación que atraviesa su gremio?

El gobierno no nos ayuda en nada, solo nos pone restricciones y eso sí, multas de hasta 15 mil pesos si no haces lo que ordenaron, simplemente les hemos pedido despensas para choferes y sus familias, que son los que más han sufrido, pero no nos han hecho caso.