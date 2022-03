Resuelve TEEH inexistencia de infracción para Fayad y Viggiano

El Tribunal Electoral (TEEH) declaró como inexistentes las infracciones atribuidas al gobernador Omar Fayad y la precandidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, al aparecer juntos en imágenes difundidas en redes sociales, hechos por los que Morena interpuso un procedimiento especial sancionador. Tampoco procedió un recurso interpuesto por PAN contra el precandidato Julio Menchaca y otros militantes morenistas.

Durante sesión pública virtual, el pleno del TEEH resolvió este miércoles 3 de marzo el procedimiento TEEH-PES-021-2022 promovido por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra de actos atribuidos a Omar Fayad Meneses y otros, en el que señala que se constituyeron actos que violan los principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral para renovar la gubernatura.

La magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga explicó que en el procedimiento especial sancionador se denunció la publicación de ocho imágenes en diversas cuentas en plataformas de redes sociales en las cuales se difundió la presencia del gobernador de Hidalgo en compañía de la precandidata a la gubernatura del estado.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Respecto a la imagen del gobernador, indicó que no es posible considerar a partir de su sola imagen sin elementos adyacentes la violación a los principios de neutralidad e imparcialidad rectores de la actuación de los servidores públicos, ya que las acciones denunciadas no cuentan con elementos suficientes para ser considerados de inicio actos de precampaña o campaña y tampoco hace llamamiento expreso al voto.

Además que la precandidata no hace expresiones unívocas o inequívocas o mediante equivalentes funcionales que acrediten un llamamiento expreso al voto o que corresponda a un acto de campaña, ni tampoco un llamado expreso de la denunciada para votar a favor o en contra de un partido político. El Tribunal declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas.

SIN SANCIÓN PARA MENCHACA Y MORENISTAS

Misma situación ocurrió en el procedimiento especial sancionador con número TEEH- PES-018-2022 promovido por Partido Acción Nacional (PAN) en contra de actos atribuidos a Julio Menchaca Salazar y otros, por conductas consistentes en violación al principio de imparcialidad por la asistencia de servidores públicos en días y horas hábiles a un evento proselitista y actos anticipados de campaña.

El evento señalado fue el 22 de enero en Mixquiahuala, derivado del cual el TEEH analizó la asistencia del precandidato Julio Menchaca; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; así como el consejero nacional de ese partido, la presidenta del Comité Estatal del mismo instituto, una diputada federal, diputados locales, el presidente municipal y una síndica del ayuntamiento de Mixquiahuala.

El pleno del Tribunal resolvió declarar la inexistencia de las violaciones atribuidas a los denunciados, ya que en el caso de los diputados locales y una federal no acudieron en horario hábil, el presidente nacional de Morena y el alcalde de Mixquiahuala no asistieron al evento proselitista. Los que acudieron no hicieron pronunciamientos y el precandidato no hizo llamamiento al voto.

DESECHA QUEJAS DE MARTÍN CAMARGO

Por otra parte, el TEEH resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuestos por Martín Camargo Hernández por los que impugnó el mismo número de acuerdos emitidos por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena.

En el primero con expediente TEEH-JDC-018-2022 el promovente impugnó el acuerdo de improcedencia del 28 de enero de 2022 CNHJ-HGO-027/2021. El pleno del Tribunal confirmó por diversas razones la resolución de desechamiento de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

Mientras que en el segundo con número TEEH-JDC-025-2022, Martín Camargo impugnó el acuerdo de improcedencia del 16 de febrero de 2022 emitido por la CNHJ de Morena, por lo que el Tribunal desechó de plano el recurso de queja intrapartidista CNHJ-HGO-004/2021.

A decir del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, el desechamiento del recurso fue porque el promovente ejerció su derecho de acción y lo agotó al haber presentado las demandas en los juicios ciudadanos TEEH-JDC-010-2022 y TEEH-JDC-018-2022.