Retiran medicamentos a hidalguense contagiado con coronavirus; se encuentra estable: Salud Sinaloa

Sinaloa.- Estable, con buena evolución se encuentra el ingeniero de 41 años de edad, originario del estado de Hidalgo que contrajo el coronavirus Covid-19 por lo que se le mantiene bajo observación aislado, al igual que a su acompañante, -quien no presenta síntomas febriles- en habitaciones separadas de un hotel, donde llegaron a hospedarse el jueves pasado.



La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que aún no se tienen los resultados de la segunda prueba de valoración que practicó Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológica (Indre) para confirmar el contagio de este virus, en su visita a Italia.



El secretario de Educación Pública y Cultura del Estado, Juan Alfonso Mejía López dio a conocer que no habrá suspensión de clases, como se ha divulgado en redes sociales, puesto que este primer caso de coronavirus que se tiene en la capital del estado, se encuentra controlado.



Pidió a la población mantener la calma y no transmitir mensajes falsos, sino estar atentos a las redes sociales oficiales, en las que se informa sobre la evolución que se tiene de este paciente que aún se encuentra aislado en la habitación de un hotel, bajo vigilancia médica.



La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ( Coepriss) dio a conocer que todo el personal del hotel, ubicado en el boulevard Diego Valadez, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos, donde se mantiene a dos personas aisladas, una de ellas, con Covid-19, recibieron una capacitación sobre las normas de higiene y cuidados que deben asumir.

Retiran medicamentos y cede la fiebre en el paciente

Ya le retiraron todos los medicamentos, puesto que ya no presenta fiebre, ni otro tipo tipo de síntomas, anunció el secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres.



El su cuenta oficial de twitter, el funcionario dio a conocer que solo están en la espera de los resultados de valoración del segundo examen que le practicó del Instituto de Diagnósticos y referencia Epidemiologica (Indre)



Los datos que se dieron a conocer, es que el ingeniero de 41 años de edad, originario del estado de Hidalgo, contratado por una empresa embotelladora de Culiacán para brindar un curso de capacitación a su personal, evoluciona favorablemente y se encuentra estable.

ACTUALIZACIÓN Respecto al paciente con #COVID19 en Culiacán les comento que ayer ya le quitaron todo medicamento por que ya no tiene ni fiebre ni ningun otro síntoma. Sigue en aislamiento y esperando la respuesta del INDRE. #Pendientes #EstamosTrabajando #PuroSinaloa pic.twitter.com/oqXTfhyOfo — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) February 29, 2020

Sobre su compañero de trabajo, con el que el jueves tomó un vuelo desde la ciudad de México a Culiacán, este no presentó ningún síntoma de cuadro gripal.